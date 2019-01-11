2019-01-11T06:39:11+03:00
Общество

Человек-эпоха: ушел из жизни последний председатель Верховного Совета СССР

На 89-м году жизни скончался советский партийный и государственный деятель Анатолий Лукьянов
Надежда ЯРКОВА
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Последний глава Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов. Фото: Wikipedia.Последний глава Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов. Фото: Wikipedia.
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выразил соболезнования родным и близким Анатолия Ивановича.

— Анатолий Иванович это историческая личность, он сыграл большую роль в судьбе Советского Союза. Возглавлял Верховный Совет СССР, был председателем парламента. Он вел эту работу в очень непростых условиях, когда страну тянули к распаду и сделал все, чтобы спасти ее,- говорится в сообщении.

Анатолий Локоть отметил, что лично знал Анатолия Ивановича. Лукьянов был творческим человеком, писал стихи.Также он автор более 350 научных публикаций и учебников. Кроме того, Анатолий Иванович участвовал в подготовке Конституции СССР 1977 года и ряда законов.

— Это был неординарный человек, он умел видеть государственные задачи, говорить о них, управлять сложнейшим государственным механизмом. Анатолий Иванович как никто понимал риски и опасности, которые грозили нашей стране, и пытался их предотвратить,- добавил Локоть.- Это невосполнимая потеря для родных, близких и соратников Анатолия Ивановича. В его лице мы потеряли выдающегося, неординарного, умного, справедливого человека, жизнь которого — целая эпоха.

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