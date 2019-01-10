Придется потерпеть: более 50 домов в Новосибирске на семь часов остались без тепла

10 Янв. 2019 2019-01-10T13:05:19+03:00

Сегодня 54 дома остались на время ремонтных работ без отопления

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В четверг, 10 января, в связи с ремонтными работами на теплосетях 54 дома отключены от теплоснабжения, в том числе многоквартирные жилые дома и шесть детских садов, также 7 домов на время будут без горячей воды.

— Ремонтные бригады начали свои работы с 9 часов утра, работы ведутся на 12 участках теплотрасс, большая часть из которых — на внутриквартальных сетях. На четырех участках работы уже завершены, на оставшихся восьми их закончат до 17 часов, — рассказали в пресс-службе СГК.

В ведомстве отметили, что ремонтные работы ведутся сейчас в связи с установившейся относительно теплой погодой, без сильных морозов, которая позволяет энергетикам в максимально короткие сроки и с минимальными неудобствами для новосибирцев устранять выявленные повреждения.

Список попавших под отключение домов:

ул. Высотная, 29, 31;

ул. Геологическая, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 49;

ул. Приисковая, 32, 34, 36, 38, 38/1, 40, 42, 42/1, 44, 44/1, 46, 48, 50, 52;

ул. Техническая, 12, 14, 16, 16/1, 18;

ул. Экономическая, 1, 5, 7;

пр-т Дзержинского, 58а;

ул. А. Лежена, 12, 14, 16/1;

ул. Ударная, 1/1, 1/2, 1/3, 15, 19, 23/1, 23, 25, 33/1;

ул. Костычева, 5;

ул. Широкая, 15, 15/1, 17, 19, 21, 21/1, 27.