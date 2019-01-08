2019-01-08T17:53:08+03:00
Происшествия

«Запах ужасный на весь подъезд»: накануне Рождества в новосибирской трехэтажке затопило подвал

И вот уже три дня никто не спешит на помощь жильцам
Татьяна СОЛОВОВА
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Так выглядит злополучный подвал дома. Фото: https://vk.com/incident_nskТак выглядит злополучный подвал дома. Фото: https://vk.com/incident_nsk
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Фотографии ЧП, которое накануне Рождества случилось в доме №9 на улице Бетонной в Кировском районе, появились в группе «Инцидент Новосибирск». Там же жильцы трехэтажки и написали о том, в каких условиях они оказались в праздники:

- Из-за засора полностью затопило один из отсеков, и запах ужасный на весь подъезд, - пишут жители злополучного дома. - Оставляли заявку 3 дня назад, и до сих пор никакой реакции. При этом платим космические суммы за содержание жилья.

Пользователи соцсетей в комментариях не стесняются в выражениях:

- Вот завтра рабочая неделя начнется, тогда и можете паниковать. Пора давно привыкнуть, что в дни праздников никто не работает, - пишут одни.

- Проблема в том,что смывают всякую всячину верхние этажи, а задыхается потом первый, - сетуют вторые.

- У меня раз в месяц стабильно такая ерунда происходит. Вонь в подъезде, вонь в квартире. А ведь это яд, если разобраться, - делятся третьи.

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