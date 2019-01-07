2019-01-07T06:01:14+03:00
Происшествия

Анти-Дед Мороз: новогодний гость украл мобильник, пока хозяин спал

Когда новосибирского воришку потревожила полиция, добычу пришлось вернуть
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Похитителя не стали брать под стражу.Похитителя не стали брать под стражу.Фото: Влад КОМЯКОВ
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27-летний парень сделал себе «подарок», придя в гости к знакомому. Пока хозяин спал, визитер стащил его мобильный телефон. Инцидент произошел 2 января в доме на проспекте Дзержинского. Теперь полицейские рассказали о том, как это случилось.

- Накануне кражи подозреваемый вместе с потерпевшим, которые были знакомы, распивали спиртные напитки. После того, как хозяин квартиры уснул, фигурант похитил находившийся в квартире сотовый телефон «Леново» стоимостью 12 тысяч рублей, - сообщило областное управление МВД России.

Спохватившись телефона, хозяин обратился в полицию. Там возбудили уголовное дело и вскоре вышли на похитителя.

На время следствия брать вора под стражу не стали, взяли с него обязательство о явке. А телефон забрали.

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