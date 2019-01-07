2019-01-07T05:34:09+03:00
Общество

13 пассажиров оказались заложниками сломанного автобуса на федеральной трассе под Новосибирском

На помощь пришли дорожники – для обогрева людей доставили в ближайшее кафе
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Дорожники пришли на помощь пассажирам. Фото: «Сибуправтодор».Дорожники пришли на помощь пассажирам. Фото: «Сибуправтодор».
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Из-за поломки в автобусе пассажиры застряли на федеральной трассе под Новосибирском. Подробно об этом рассказывает Ольга Коломейцева, пресс-секретарь Федерального управления автомобильных дорог «Сибирь»:

- На километре 1351 федеральной автодороги Р-254 «Иртыш» в Коченевском районе Новосибирской области дорожный патруль обнаружил сломанный автобус «Фольксваген» с 13 пассажирами в салоне. Автобус следовал из райцентра Хабары Алтайского края в Омск и совершил вынужденную остановку в связи с поломкой помпы. Силами дорожной организации пассажиры были доставлены для обогрева в ближайшее кафе, а транспортное средство отбуксировано для ремонта в гараж ДРСУ.

После этого дорожники провели ремонт, и ночью автобус продолжил путь.

Управление автомобильных дорог напоминает телефон для экстренных случаев. В Новосибирской области можно звонить на номера: (383) 262-62-72, 8-913-943-12-74.

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