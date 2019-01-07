Погода на день в Новосибирске: 7 января будет тепло, как в апреле

7 Янв. 2019 2019-01-07T04:23:27+03:00

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Январь дарит новосибирцам теплые каникулы. После крепких морозов погода смягчилась, на смену холодам пришли теплые дни.

На 7 января Западно-Сибирский гидрометцентр приготовил температуру от -8° до -10°. Правда, прогулки все равно могут оказаться не самыми комфортными. Тепло пришло, но ветра не покинули город. В этот день будут дуть юго-западный – 5-10 метров в секунду. Порой скорость ветра будет достигать и 15 метров.

«Облачно с прояснениями, ночью в отдельных районах небольшой снег, днем небольшой снег, метель. На дорогах гололедица», - добавляют другие детали синоптики.