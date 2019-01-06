2019-01-06T13:24:56+03:00
Происшествия

Новосибирские дорожники спасли водителя, уснувшего за рулем

Машина с незадачливым водителем улетела в кювет. Работники дорожного агентства помогли вытащить автомобиль
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Дорожники готовы прийти на помощь. Фото: Сибуправтодор.Дорожники готовы прийти на помощь. Фото: Сибуправтодор.
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Федеральное управление автодорог работает, не смотря на праздники. Более того, в выходные дни помощь дорожников бывает и более ценной, чем в будни. Случается так, что кроме этих специалистов, помочь автомобилистам бывает некому. Пример приводит Ольга Коломейцева, пресс-секретарь Федерального управления автомобильных дорог «Сибирь»:

- На километре 1297 Р-254 «Иртыш» уснувший за рулем водитель отправил в кювет свой легковой автомобиль ВАЗ-2199. ДТП обошлось без пострадавших. С помощью трактора МТЗ автомобиль был извлечен из кювета и отбуксирован для ремонта в гараж ДРСУ.

Коломейцева добавляет, что, возможно, в ближайшие дни дорожников ждет усиление. Это связано с погодой: синоптики прогнозируют снег.

- Будьте особенно осторожны на участках с работающей дорожной техникой! – Предупреждает пресс-секретарь.

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