Прощай, история: в центре Новосибирска начали снос почти векового дома-коммуны

5 Янв. 2019 2019-01-05T16:45:51+03:00

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В центре Новосибирска приступили к сносу несостоявшегося памятника архитектуры — дома в стиле конструктивизма. Строителей не смогли остановить ни жильцы соседних домов, ни общественники и активисты, выступавшие против его уничтожения.

— В 11:50 5 января несостоявшийся памятник дом-коммуну на пересечении улиц Каменской, 18 и Чаплыгина, 92, начали ломать. Все документы на снос, якобы, есть. Дежурят жильцы дрожащего соседнего дома и пикет ВООПИиК (Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры),- рассказал «КП» новосибирский краевед Констатин Голодяев.

Он добавил, что разрушение дома уже не остановить. Этот дом выведен из списка памятников, здание и земля под ним продана, краны уже работают.

— Я сегодня сам видел первый взмах этого экскаватора, этого чудовища. Это, конечно, очень печально, но дело уже даже не в доме, дело в разрушении потенциальных туристических мест в городе, уничтожать которые становиться теперь обыденной традицией. Никого не спрашивая, ничего не узнав о доме, взяли и уничтожили,- добавил краевед.

Он уточнил, что это один из домов-коммун, которые строились в конце 20- начале 30 годов. Дома, где женщина была освобождена от быта, где кухня и ребенок — все было в общественном пространстве, где люди приходили просто ночевать. Это было тогда модно и долго не продержалось, но архитектурный стиль, а здание построено в стиле конструктивизма, в городе является одним из ведущих по стране.

— И таких зданий у нас осталось буквально два: один — на улице Дуси Ковальчук «Красный кожевник», и на Революции, 36, они похожи, — отметил Константин Голодяев.

Он согласился, что конечно, дом был в аварийном состоянии, но бывают и хуже. А этот надо дома вовремя ремонтировать и ставить, как объекты культурного наследия под охрану.

— Это очень затратно, денег на такое обычно нет, хотя сами здания представляют и архитектурную и историческую ценность. Сносить свое историческое наследие, все равно, что сук под собой рубить,- уточнил краевед, предложив, что это здание можно было сделать городским памятным местом: капитально отреставрировать, укрепить и устроить в нем какой-нибудь общественный центр, либо театральные студии.

Он добавил, что в этом здании много всего интересного было: редакция новосибирских новостей и медицинский вытрезвитель.

— Но такая история у любого здания в городе, — добавил Голодяев.