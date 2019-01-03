«Мое сердце пропускает удары»: пианистка показала тверк под светомузыку

3 Янв. 2019 2019-01-03T15:22:11+03:00

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Мадина Фахрутдинова – не только танцовщица, но еще и пианистка: девушка закончила колледж культуры. Но в свободное от нот и клавиш время сибирячка занимается совсем не классическим хобби: уже два года она преподает тверк.

- Я поняла одну вещь: чем лучше образование у человека, тем проще он воспринимает танцы. Мои преподаватели в колледже знали, что я танцую тверк, и ничего против этого не имели, - говорит Мадина. – И родители мои тоже меня во всем поддерживают!

Новое видео, которое девушка выложила на своей страничке в «Инстаграме», снимали во время мастер-класса у другого хореографа – Ульяны Фроловой. Танцевали они под песню Артема Качера.

- На мастер-классы к другим хореографам важно ходить для того, чтобы не увязать в своем болоте, постоянно учиться чему-то, - считает Мадина. - К примеру, в этом танце есть непростой элемент: резко встать с корточек и сделать прогиб в спине. Он дается не сразу. А чтобы выучить всю эту хореографию новичкам потребуется от месяца до полугода, в зависимости от данных конкретного человека.

Кстати, сердце талантливой красавицы свободно, так что у парней есть шанс!