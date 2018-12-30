2018-12-30T07:47:12+03:00
Спорт

Нужна смета: на документы для нового ЛДС готовы потратить почти 162 миллиона рублей

Управление капитального строительства объявило конкурс
Александра БРУНЯ
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Подать заявки на конкурс компании смогут до 18 января 2019 года. Фото: Правительство НСОПодать заявки на конкурс компании смогут до 18 января 2019 года. Фото: Правительство НСО
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В Новосибирске начался прием заявок на подготовку рабочей и сметной документации для возведения новой Ледовой арены.

Власти готовы потратить чуть менее 162 миллионов рублей на документы. Конкурс был объявлен «Управлением капитального строительства» региона. Подать заявки компании смогут до 18 января следующего года.

— На участке под размещение Комплекса, проектом предусмотреть следующие здания и территории: Блок №1 с большой ледовой ареной 60х30м с трибунами вместимостью не менее 10000 зрителей, и блок №2 с малой ледовой ареной 60х30м с трибунами вместимостью не более 1000 зрителей, — говорится в опубликованных документах.

Также победитель должен разработать сметы и для дополнительных сооружений комплекса.

Напомним, что новую Ледовую арену в Новосибирске должны возвести к 2023 году для проведения молодежного чемпионата по хоккею.

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