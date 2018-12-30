Погода в Новосибирске на день: 30 декабря будет минус 17 градусов

СЕГОДНЯ 06:16 2018-12-30T06:16:23+03:00

Весь день будет облачно, но без осадков

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Погода решила порадовать сибиряков перед праздниками. Синоптики обещают, что сегодня в воскресение новосибирцы смогут смело отправиться за покупками подарков даже пешком, ведь температура воздуха днем опустится максимум до минус семнадцати градусов. А по некоторым данным составит даже не более минус восьми. При этом в течение дня осадков не обещают

— Ночью температура воздуха опустится до минус тринадцати градусов, — сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. — Ветер будет южный, четыре метра в секунду.

«Яндекс. Погода» также обещает новосибирцам достаточно теплое предпраздничное воскресение. Согласно данным сервиса днем будет ясно, а вот ближе к ночи можно ждать снег. Температура днем опустится до минус семнадцати, а возможно и до минус двадцати одного градусов. Ночью потеплеет, сервис обещает температуру в минус тринадцать градусов. При этом в светлое время суток, по данным сервиса, погода будет ощущаться холоднее — на минус двадцать пять градусов.