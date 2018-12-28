2018-12-28T15:41:05+03:00
Общество

Англичанка удивила весь мир фотографиями русских в шортах, курящих в 30-градусный мороз у поезда

Автором снимка, ставшего вирусом, оказалась британка Кэти Гласс
Татьяна СОЛОВОВА
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На кадры, которые сделала англичанка, даже смотреть холодно. Фото: https://twitter.com/katieglassSTНа кадры, которые сделала англичанка, даже смотреть холодно. Фото: https://twitter.com/katieglassST
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Кто-то в морозы отправляется в теплые страны, а вот английская журналистка Кэти Гласс отправилась накануне католического Рождества покорять Транссибирскую магистраль. 25 декабря девушка на поезде «МоскваВладивосток» добралась до Новосибирска. Вышла во время стоянки, и глазам своим не поверила:

- На улице довольно прохладно, минус 31 градус. И здесь мужчины курят в шортах на платформе, - написала Кэти в своем «Твиттере», и приложила фото двух суровых мужиков, которым сибирские морозы оказались нипочем.

Снимок мгновенно набрал сотни репостов и разошелся по сети, и комментарии посыпались со всех уголков мира:

- Минус 31? Вау! Больше водки, - пишут Кэти англичане.

Россияне тоже не отстают и с удовольствием шутят в комментариях:

- Вот такие вот мы, русские, морозоустойчивые, - пишут одни.

- Пусть англичанка идёт чайку попить с яблочным пирогом. Нечего ей по морозным перронам шастать без дела, - советуют другие.

- Так они уже разогретые, не замерзнут, - считают третьи.

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