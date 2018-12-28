2018-12-28T12:21:06+03:00
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Новосибирский режиссер и путешественник снял фильм про Грузию, Турцию, Иран и Арабские эмираты

Алексей Камерзанов возглавляет кругосветную экспедицию. Обо всем, что видят россияне, они рассказывают в документальном фильме
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Новосибирцы совершают кругосветное путешествие на автомобилях. ФОТО: mirnash.kamerzanov.su/Новосибирцы совершают кругосветное путешествие на автомобилях. ФОТО: mirnash.kamerzanov.su/
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В кино выходит новый фильм новосибирского режиссера Алексея Камерзанов. Путешественники во главе с Алексеем намерены объехать на машинах вокруг земли и частями проходят свой маршрут. После того, как заканчивается очередной этап, автомобилисты выпускают фильм. Скоро в кинотеатре «Победа» покажут третью часть серии «Мир наш».

- Стартовав в Волгограде, через полтора месяца мы уже были на Аравийском полуострова, около границы с Йеменом. Более 15 000 километров по России, Грузии, Турции, Азербайджану, Ирану, ОАЭ, Оману, - рассказывает режиссер и корреспондент канала «Россия 24» Алексей Камерзанов.

На вопрос о самых сложных этапах автор фильм отвечает так:

- Два момента особенно врезались в память. Это горная дорога в Тушетию - самый отдаленный и сложный регион Грузии. Запомнилось, как спускались с этой бесконечной дороги, и мне потом несколько ночей снилось, что я падаю в бездну. Другой момент - когда мы буксовали по пустыне Деште-Лут по 45-градусной жаре. Мы взлетали на барханы и скатывались с них. До этого у нас не было опыта, когда мы гоняли бы по раскаленному мягкому песку.

Фильм Алексея Камерзанова «От Кавказа до Аравии» покажут в кинотеатре «Победа» 23 января в 19.00. Судя по тому, как идет предварительная продажа билетов, в залах будет аншлаг.

От Кавказа до Аравии . Трейлер к третьему фильму кругосветки Мир наш .Третий этап кругосветки Мир наш

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