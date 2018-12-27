Раздают обогреватели: на «Расточке» в домах перемерзли трубы в 35-градусный мороз

СЕГОДНЯ 05:05 2018-12-27T05:20:30+03:00

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В микрорайоне «Расточка», что в Кировском районе, в жилых домах перемерзли трубы, оставив жильцов без тепла, когда на улице, особенно ночью, температура опускается ниже 40 градусов мороза. На данный момент без отопления остаются три дома. В нескольких домах пришлось сливать всю систему отопления несколько раз, поскольку батареи и трубы уже ветхие — почти все дома на «Расточке» построены в середине 50 — 60-х годов. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

— Сейчас на районе кроме бригад УК «СПАС-Дом», задействованы пять аварийных бригад других управляющих компаний. Они отогревают батареи, чтобы перезапустить стояки либо конкретные квартиры,- рассказал глава администрации Кировского района, начальник оперативного штаба Андрей Гончаров.

Андрей Гончаров добавил, что дома на ул. Мира 12, 38 и ул. 2-й Ольховской, 4 находятся на особом контроле, поскольку в них несколько раз приходилось полностью сливать систему отопления, после чего повторно ее запускать. Замерзающим жильцам в доме по улице Мира, 12 было выдано 25 обогревателей. Также в этом доме проживает лежачий инвалид, с ним ночью дежурил сотрудник соцзащиты.

При этом в ведомстве отмечают, что две школы, два детских сада, поликлиника и Дом детского творчества, которые также находятся в этом микрорайоне, продолжают работать в штатном режиме.