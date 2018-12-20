Новоселья не будет: продажи квартир в новостройках временно остановили из-за проблем со страховщиком

СЕГОДНЯ 09:16 2018-12-20T09:16:21+03:00

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Банк России исключил ведущую страховую компанию «Респект» из списка организаций, имеющих право страховать застройщика. Теперь квартиры в большинстве новостроек нельзя будет купить, пока все не разрешится.

— Компания «Респект» исключена из списка, следовательно, нельзя регистрировать новые договоры долевого участия тем застройщикам, которые были оформлены в компании. И это при том, что половина новосибирских компаний-застройщиков застрахованы в «Респекте», — отметил руководитель отдела новостроек агентства недвижимости «Жилфонд» Григорий Якобсон.

Компания «Респект» являлась основным страховщиком застройщиков по всему Сибирскому региону. По данным ЦБ, компания «Респект» собрала в 2017 году 6,8 миллиардов рублей. Всего по России «Респектом» застраховано более 2200 застройщиков.

Минстрой обратился к президенту РФ Путину с просьбой урегулировать данную ситуацию. На что уже получено решение компании «Респект» передать средства, полученные от застройщиков, в Компенсационный фонд (Фонд защиты прав дольщиков), созданный в рамках 218-ФЗ. После передачи этих средств регистрация по ДДУ будет продолжена. Однако, не исключено, что у застройщиков, которые были застрахованы в «Респекте», цены на недвижимость с января следующего года поднимутся.

В агентстве надеются, что проблему со страховщиком удастся решить к февралю 2019 года.