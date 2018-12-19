2018-12-19T05:02:29+03:00
Общество

«Отогреваются и идут на поиски добычи»: новосибирцев пугают затаившимися в живых елках клещами

Пропагандисты искусственных елок придумали страшилку о нападении оттаявших клещей с елок на горожан
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирцев пугают летальными случаями после укусов клещей с оттаявших с мороза елок.Новосибирцев пугают летальными случаями после укусов клещей с оттаявших с мороза елок.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На популярном мессенджере WhatsApp гуляет новогодняя «пугалка» о клещах на живых елках, которые нападают на новосибирцев дома, оттаяв после спячки в лесу. Скорее всего, это придумали «защитники» леса, чтобы горожане выбирали для праздника более «безопасные», искусственные елки.

— Новосибирцы в канун Нового года спешат принести домой главный атрибут праздника — ель, но неожиданная опасность поджидает горожан в этом году — на принесенных елках обнаруживаются клещи, которые отогреваются и идут на поиски добычи, — говорится в сообщении.

При этом, фигурирующие в «страшилке» районы находятся в Новосибирской области.

— Так в Убинском районе уже зафиксировано несколько случаев укусов клещей, а в Каргатском районе даже зафиксирован летальный исход, погиб ребенок. Родители и врачи даже подумать не могли, что это мог быть укус клеща, в итоге время было упущено, — отмечают в сообщении.

При этом известно, что клещи зимуют под опавшими листьями и на ели, чтобы напасть на свою жертву, даже в активном состоянии не забираются. На деревьях, принесенных из леса в дом, могут оказаться разные насекомые, но как правило, они не представляют серьезной опасности для людей, да и в условиях дома они редко выживают, потому что нарушаются условия их обитания, в первую очередь влажность. И попадание клеща зимой в дом вместе с молодой елкой, учитывая его биологию, очень маловероятно.

Поэтому, скорее всего страшилка о клещах в елках рассчитана на то, что многие испугаются настоящих елок и купят искусственные.

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