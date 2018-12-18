«Борода все время лезла в нос» - мэр Новосибирска рассказал, как был Дедом Морозом

18 Дек. 18:16 2018-12-18T18:17:07+03:00

Анатолий Локоть поставил общественник условие: если поставят в частном секторе елку, то он переоденется в сказочного деда

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Анатолию Локтю пришлось нарядиться Дедом Морозом. Об этом случае он рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

- Это было два года назад. У нас проходила регулярная конференция с нашими ТОСами, и один из ТОСов, который расположен в частном секторе на Ключ-Камышенском плато, сказал: «вот ты все говоришь, что у тебя - ледовые городки все в центре, а мы елку у себя в частном секторе делаем». Я говорю: «если елку сделаете, то я приеду к вам Дедом Морозом». Меня поймали за язык. Потом я получаю приглашение: обещал – приезжай теперь Дедом Морозом, - поделился мэр Новосибирска в эфире радиостанции.

«Меня поймали за язык» - мэр Новосибирска о том, как стал Дедом Морозом. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

Анатолий Локоть сказал, что Дед Мороз оказался популярным у сметной ребятни.

- Мне пришлось надеть валенки, бороду. Она лезла все время в нос, - добавил мэр.