2018-12-18T18:17:07+03:00
Дом. Семья

«Борода все время лезла в нос» - мэр Новосибирска рассказал, как был Дедом Морозом

Анатолий Локоть поставил общественник условие: если поставят в частном секторе елку, то он переоденется в сказочного деда
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
Глава города поделился необычной историей в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».Глава города поделился необычной историей в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Изменить размер текста:

Анатолию Локтю пришлось нарядиться Дедом Морозом. Об этом случае он рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

- Это было два года назад. У нас проходила регулярная конференция с нашими ТОСами, и один из ТОСов, который расположен в частном секторе на Ключ-Камышенском плато, сказал: «вот ты все говоришь, что у тебя - ледовые городки все в центре, а мы елку у себя в частном секторе делаем». Я говорю: «если елку сделаете, то я приеду к вам Дедом Морозом». Меня поймали за язык. Потом я получаю приглашение: обещал – приезжай теперь Дедом Морозом, - поделился мэр Новосибирска в эфире радиостанции.

«Меня поймали за язык» - мэр Новосибирска о том, как стал Дедом Морозом. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

00:00
00:00

Анатолий Локоть сказал, что Дед Мороз оказался популярным у сметной ребятни.

- Мне пришлось надеть валенки, бороду. Она лезла все время в нос, - добавил мэр.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Анатолий Локоть назвал три главные события уходящего года
Погода на день в Новосибирске: 19 декабря будет ветрено и минус 7 градусов
Новосибирский астролог рассказала, какое платье надеть на Новый год
«Помог дыхательный капюшон»: в Новосибирске пожарные спасли шесть человек
Директора школы обвиняют, что заставлял учеников прыгать через костер без трусов
«Вот они, мои красоточки»: танцовщицы сняли видео не для стесняшек
«Ребята немного перепили»: полицейские ищут мужчин, устроивших стрельбу из машины
«ААА можно всё»: новосибирцы возмутились хамской парковке «Лексуса» в центре города
Занесло на снегу: на Бугринском мосту произошли сразу две аварии из-за неочищенных дорог
Под прикрытием: сибирячка пыталась продать за границу оптику для создания оружия ночного видения
Ученые: стволовые клетки, которыми продляли молодость и лечили облысение, оказались опасны
Пустырь с торчащей арматурой: под Новосибирском возле школы бросили стройку спортзала за 26 миллионов рублей
В Куйбышеве пропал мужчина в жилете и черных галошах: может быть в Новосибирске
Под Новосибирском водитель на «Волге» сбил женщину и уехал: его ищет полиция
Елки важнее: новосибирец заплатил 100-тысячный долг по алиментам из страха остаться без новогоднего товара
Мелочь, а приятно: бензин на новосибирских заправках стал дешевле
Погода на день в Новосибирске: 18 декабря будет минус 9 градусов и снег
Центр патриотического воспитания Новосибирской области вручил митрополиту книгу «Они вернулись с Победой»
Новосибирский центр патриотического воспитания стал лидером проекта «Эстафета поколений»
Из-за короткого замыкания в самолете «Москва — Новосибирск» случилось световое шоу
Переборщил с местью: жертва обокрала вора, чтобы неповадно было
Огненные красотки: девушки в красных топиках и чулках показали нескромный танец
Головой об зеркало: в общежитии Бердска нашли убитого мужчину
Пробка на полтора километра: авария автобуса с «Субару» парализовала движение на Ватутина
Замкнуло проводку: в Новосибирске за выходные на пожарах погибли двое людей
Теперь в Москву: в Новосибирске выбрали самую талантливую и фотогеничную девочку
Социально-опасен: в Новосибирске ищут сбежавшего из психиатрической больницы лысого мужчину
Ничего святого: приехавшую на «Мерседесе» прихожанку обокрали возле храма в Советском районе