Директора школы обвиняют, что заставлял учеников прыгать через костер без трусов

18 Дек. 15:27 2018-12-18T15:27:30+03:00

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Следственный комитет заинтересовался роликом, который гуляет по социальным сетям. В кадр попал момент, как через костер без штанов прыгают, смеясь, мужчины и парни. Авторы видео утверждают, что в кадре — директор школы из Чановского района, а также его ученики. Кроме того авторы видео утверждают, что в школе преподаватели систематически издеваются над ребятишками: вытирают об них мокрые руки, а в качестве наказания «берут за кадык и поднимают».

— Идет проверка по факту размещения в социальной сети «Вконтакте» видеоролика о превышении должностных полномочий со стороны неустановленных должностных лиц Осинцевской средней школы Чановского района Новосибирской области по признакам преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», — прокомментировали в СКР по Новосибирской области.

Директор школы уже подтвердил местным журналистам, что на видео он. Но снято оно в то время, когда он еще не был в должности. Как уточняет Горсайт.ру, на видео попал день рождения учителя географии.

«Один из гостей праздника снял видео и анонимно отправил его местным депутатам с информацией, что в «пьяном угаре» участвовали старшеклассники. Однако на встрече с депутатами директор подчеркнул, что тогда еще не был назначен на свою должность, на день рождения заезжали выпускники 11 класса, уже совершеннолетние — и через костер они не прыгали», — утверждает издание.