Пустырь с торчащей арматурой: под Новосибирском возле школы бросили стройку спортзала за 26 миллионов рублей

18 Дек. 09:04 2018-12-18T09:21:51+03:00

Стройку оценили в более чем 26 миллионов рублей. Фото: Гражданский патруль.

В Новосибирской области начали и вскоре заморозили стройку физкультурно-оздоровительного зала за 26 миллионов рублей

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Теперь заброшенную стройку прямо на территории одной из школ села Убинского, а также её завышенную стоимость, проверит прокуратура Новосибирской области.

— Строительство на территории Убинской средней школы № 2 по улице Матросова начали в октябре этого года. Планировалось построить универсальный физкультурно-оздоровительный зал для игровых видов спорта. Работы начались прямо на территории школы, однако площадка никак не огорожена. Согласно контракту, закончить строительство должны были через две недели, 31 декабря 2018 года. Однако на стройплощадке до сих пор пустырь, не считая торчащих из земли кусков арматуры от свай, — рассказали в организации «Гражданский патруль».

При этом на стройке отсутствует рабочая техника, строителей тоже нет, как и нет паспорта объекта. Часть стройматериалов разбросана по детской площадке, сама стройка выглядит брошенной.

Местные жители опасаются за здоровье школьников, которые могут, играя напороться на арматуру, а также возмущены стоимостью недостроенного зала в 26,657 млн. рублей. По обращению местных жителей правозащитники инициировали прокурорскую проверку.

— Открытая и неконтролируемая стройка на территории школы — это вообще-то уголовное преступление. Также настораживают сжатые сроки и высокая стоимость контракта, — отметил глава общественной организации Ростислав Антонов, добавив, что несмотря на конкурс, контракт выиграла одна-единственная заявившая об участии фирма-подрядчик ООО «Подрядчик».

Сегодня, 18 декабря, обращение по брошенной стройке направлено в прокуратуру Новосибирской области.