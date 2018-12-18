В Куйбышеве пропал мужчина в жилете и черных галошах: может быть в Новосибирске

18 Дек. 07:57 2018-12-18T08:00:30+03:00

О месте нахождения мужчины ничего не известно с 16 декабря

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске объявили в розыск 35-летнего Александра Синюгина. Он пропал в городе Куйбышев и может находиться в Новосибирске.

— Приметы: рост пропавшего — 183 сантиметров, телосложение: нормальное, глаза карие, волосы темно-русые. В день пропажи был одет в черный утепленный жилет, серую толстовку, черные джинсы и черные утепленные галоши, — говорится в ориентировке.

Всех, кто что- либо знает о том, где сейчас находится Александ Синюгин, просят позвонить по телефону: 8-800- 700-54-52 либо 112.