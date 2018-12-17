2018-12-17T06:24:26+03:00
Общество

«Какая медицина, такой и снеговик»: возле поликлиники появился снежный «доктор» в резиновых перчатках

В Ленинском районе возле одной из поликлиник слепили снеговика-доктора
Надежда ЯРКОВА
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"Суровый" снеговик появился возле поликлиники. Фото: Юлия Ситникова."Суровый" снеговик появился возле поликлиники. Фото: Юлия Ситникова.
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Суровый снеговик-доктор в резиновых перчатках с поднятыми вверх руками появился возле поликлиники в Ленинском районе.

— Вот такой снеговик-доктор стоит на Пархоменко около входа в поликлинику, — написал очевидец в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «Вконтакте».

Снеговик выглядит немного устрашающе, несмотря на то, что руки из медицинских резиновых перчаток у него подняты вверх. Возможно это из-за получившегося сурового взгляда снеговика. Новосибирцы не остались равнодушными и делятся своими мыслями по поводу снежного творения. Вот что они пишут в комментариях:

— Ой, даже идти туда перехотелось...Страшно, — пишет один.

— Ужас пугающий,- добавляет второй.

— Какая медицина, такой и снеговик, — отмечает третий.

— Похож на наших врачей кстати,- соглашается четвертый.

— Мне кажется этот снеговик даст больше верных диагнозов, чем врачи в этой больнице, — замечает пятый.

Снеговик-доктор в медицинских перчатках напомнил новосибирцам местных врачей. Фото: Юлия Ситникова.

Снеговик-доктор в медицинских перчатках напомнил новосибирцам местных врачей. Фото: Юлия Ситникова.

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