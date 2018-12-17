2018-12-17T06:24:26+03:00
Общество

«Какая медицина, такой и снеговик»: возле поликлиники появился снежный «доктор» в резиновых перчатках

В Ленинском районе возле одной из поликлиник слепили снеговика-доктора
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
"Суровый" снеговик появился возле поликлиники. Фото: Юлия Ситникова."Суровый" снеговик появился возле поликлиники. Фото: Юлия Ситникова.
Изменить размер текста:

Суровый снеговик-доктор в резиновых перчатках с поднятыми вверх руками появился возле поликлиники в Ленинском районе.

— Вот такой снеговик-доктор стоит на Пархоменко около входа в поликлинику, — написал очевидец в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «Вконтакте».

Снеговик выглядит немного устрашающе, несмотря на то, что руки из медицинских резиновых перчаток у него подняты вверх. Возможно это из-за получившегося сурового взгляда снеговика. Новосибирцы не остались равнодушными и делятся своими мыслями по поводу снежного творения. Вот что они пишут в комментариях:

— Ой, даже идти туда перехотелось...Страшно, — пишет один.

— Ужас пугающий,- добавляет второй.

— Какая медицина, такой и снеговик, — отмечает третий.

— Похож на наших врачей кстати,- соглашается четвертый.

— Мне кажется этот снеговик даст больше верных диагнозов, чем врачи в этой больнице, — замечает пятый.

Снеговик-доктор в медицинских перчатках напомнил новосибирцам местных врачей. Фото: Юлия Ситникова.

Снеговик-доктор в медицинских перчатках напомнил новосибирцам местных врачей. Фото: Юлия Ситникова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Смерть на «встречке»: под Новосибирском водитель «Газели» погиб в лобовом столкновении с грузовиком
«Машина курильщика»: новосибирские блогеры решили скурить «Жигулями» 3000 сигарет
Посылка с «сюрпризом»: культурист пойдет под суд за контрабанду анаболиков
«Отогреваются и идут на поиски добычи»: новосибирцев пугают затаившимися в живых елках клещами
Анатолий Локоть назвал три главные события уходящего года
Погода на день в Новосибирске: 19 декабря будет ветрено и минус 7 градусов
Новосибирский астролог рассказала, какое платье надеть на Новый год
«Борода все время лезла в нос» - мэр Новосибирска рассказал, как был Дедом Морозом
«Помог дыхательный капюшон»: в Новосибирске пожарные спасли шесть человек
Директора школы обвиняют, что заставлял учеников прыгать через костер без трусов
«Вот они, мои красоточки»: танцовщицы сняли видео не для стесняшек
«Ребята немного перепили»: полицейские ищут мужчин, устроивших стрельбу из машины
«ААА можно всё»: новосибирцы возмутились хамской парковке «Лексуса» в центре города