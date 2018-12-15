Сова-путешественница: птица проехала две тысячи километров на поезде, чтобы попасть к новосибирским ветеринарам

15 Дек. 12:33 2018-12-15T12:33:34+03:00

Сова проехала более 2000 километров до Новосибирска из Бурятии. Стоп-кадр с видео телеграм-канала Mash.

Сова со сломанным крылом проехала из Бурятии в Новосибирск на поезде, преодолев более 2 тысяч километров

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Это история произошла в далеком от Новосибирска Северобайкальске. Неравнодушные люди спасли и выходили полумертвую сову.

Несмотря на поправку, летать птица не могла, а ближайший центр реабилитации животных находится в 2300 километров, в Новосибирске. Спасителей это не остановило, и они отправили сову поездом из Бурятии в Новосибирск. Путешествие для птицы прошло отлично, и сова попала в руки новосибирских ветеринаров.

— У птицы оказалось сломано крыло и ей нужны длительное лечение и уход, — отметили ветеринары.

Однако они верят, что к весне сова снова сможет летать, а если нет — останется жить в центре реабилитации.