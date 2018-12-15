Сова-путешественница: птица проехала две тысячи километров на поезде, чтобы попасть к новосибирским ветеринарам
Это история произошла в далеком от Новосибирска Северобайкальске. Неравнодушные люди спасли и выходили полумертвую сову.
Несмотря на поправку, летать птица не могла, а ближайший центр реабилитации животных находится в 2300 километров, в Новосибирске. Спасителей это не остановило, и они отправили сову поездом из Бурятии в Новосибирск. Путешествие для птицы прошло отлично, и сова попала в руки новосибирских ветеринаров.
— У птицы оказалось сломано крыло и ей нужны длительное лечение и уход, — отметили ветеринары.
Однако они верят, что к весне сова снова сможет летать, а если нет — останется жить в центре реабилитации.
Сова-путешественница..