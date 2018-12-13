2018-12-13T17:57:52+03:00
Общество

Крещенские купели в Новосибирске 2019: спасатели проверяют их с линейкой

Крещенские купели в Новосибирске в 2019 году будут работать под присмотром медиков и спасателей
Виктория МИНАЕВА
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Не забудьте взять большое сухое полотенце.Не забудьте взять большое сухое полотенце.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Крещенские купели в Новосибирске в 2019 году откроются в семи местах, об этом рассказал начальник аварийно-спасательной службы Алексей Шилов. Купели появятся в микрорайоне Затон на реке Обь (ул. Заобская, 97), на пожарном причале МЧС на реке Обь, на карьере на Юго-Западном жилмассиве, в парке «У моря Обского», на озере «Спартак», на реке Обь в районе Бугринского моста и на озере «Жемчужина Сибири».

— Организаторы должны разработать маршруты подъездов и выездов к купелям, разместить информационные щиты со схемой расположения мест обогрева, парковок, купелей, — заявил Шилов. — Также необходимо проверить целостность и надежность конструкций купели и закрепление ее на льду Основные требования: глубина не более 1,2 метра, толщина льда — не менее 25 сантиметров. Обязательным условием остается освещение купели в темное время суток».

Во время купания возле купелей будут дежурить спасатели, медики и даже полиция. Тех православных, кто 19 января 2019 года собирается окунуться в ледяную воду предупреждают: сначала пройдите обследование у терапевта. Если противопоказаний нет, то можно смело идти на водоем. Правда, заранее взять с собой нужные вещи: это большое сухое полотенце и махровый халат, комплект сухой одежды, купальные принадлежности, тапочки или шерстяные носки, а также термос с теплым чаем.

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