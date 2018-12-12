Под Новосибирском из-за хозяйства с коровами устроили разборки в духе 90-х: бандиты на «Лексусах» угрожают работникам

СЕГОДНЯ 08:48 2018-12-12T08:48:16+03:00

Разборки между предприятиями стали похожи на бандитские в духе 90-х годов. Стоп-кадр с видео youtube.com KPRFnsk.

Зарплату работникам животноводческого хозяйства уже давно не платят, а сам комплекс хотят отдать алтайской фирме

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Предприятие ЗАО «Новопетровское» занимается разведением молочного крупного рогатого скота, а также производством сырого молока. Работники предприятия боятся остаться без коров и работы.

— В Новосибирской области хозяйство «Новопетровское» Ордынского района находится под угрозой уничтожения, стадо арестовано, а спор за право владеть коровами идет между тремя хозяйствующими субъектами: ЗАО «Новопетровское», ООО «Агросезон» и ООО «Рассвет». При этом все три организации находятся в стадии банкротства. Ситуацию усугубляет решение конкурсного управляющего ЗАО «Новопетровское» передать часть имущества на ответственное хранение алтайской фирме ООО «АгроИнвестАлтай». .

Коров не кормят по три дня, зарплату работникам предприятия не платят, копятся долги. Сейчас между конкурирующими предприятиями идет война в духе 90-х со стрельбой и разборками.

— Приехали когда забирать трактор «Кировец», мы его не отдали, загнали под замок. Приехали два «Лексуса» и «Мерседес», из которых вышло человек 6-7. Сначала отобрали телефон, поваляли меня, механизатору тоже досталось — побили немного. Потом один достал пистолет и начал стрелять в воздух, много ругались и угрожали. Кто они и от кого — не представлялись, — рассказал менеджер ООО «Агросезон» Илья Прилеста.

Для решения проблемы люди пришли в администрацию к главе Ордынского района, но в зале заседания встретили только конкурсного управляющего. В итоге на встрече ни о чем не договорились. Было и стихийное собрание, которое ни к чему не привело.

При этом местные жители села Новопетровского, которые работают на этом предприятии хотят только одного — сохранить его как единственный источник их доходов.

— Нам хочется получать зарплаты, нормально работать. Боимся, что алтайский бизнесмен заберет всех коров, у нас много молодняка и оставит нас всех без заработка, — добавила работник предприятия ООО «Агросезон» Наталья Ухорская.

Сейчас ситуация находится на контроле у депутата Госдумы от КПРФ Веры Ганзя. Также для решения спора между предприятиями поданы запросы главе администрации Ордынского района и в прокуратуру Ордынского района.