2018-12-12T08:48:16+03:00
Общество

Под Новосибирском из-за хозяйства с коровами устроили разборки в духе 90-х: бандиты на «Лексусах» угрожают работникам

Зарплату работникам животноводческого хозяйства уже давно не платят, а сам комплекс хотят отдать алтайской фирме
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Разборки между предприятиями стали похожи на бандитские в духе 90-х годов. Стоп-кадр с видео youtube.com KPRFnsk.Разборки между предприятиями стали похожи на бандитские в духе 90-х годов. Стоп-кадр с видео youtube.com KPRFnsk.
Изменить размер текста:

Предприятие ЗАО «Новопетровское» занимается разведением молочного крупного рогатого скота, а также производством сырого молока. Работники предприятия боятся остаться без коров и работы.

— В Новосибирской области хозяйство «Новопетровское» Ордынского района находится под угрозой уничтожения, стадо арестовано, а спор за право владеть коровами идет между тремя хозяйствующими субъектами: ЗАО «Новопетровское», ООО «Агросезон» и ООО «Рассвет». При этом все три организации находятся в стадии банкротства. Ситуацию усугубляет решение конкурсного управляющего ЗАО «Новопетровское» передать часть имущества на ответственное хранение алтайской фирме ООО «АгроИнвестАлтай». .

Коров не кормят по три дня, зарплату работникам предприятия не платят, копятся долги. Сейчас между конкурирующими предприятиями идет война в духе 90-х со стрельбой и разборками.

— Приехали когда забирать трактор «Кировец», мы его не отдали, загнали под замок. Приехали два «Лексуса» и «Мерседес», из которых вышло человек 6-7. Сначала отобрали телефон, поваляли меня, механизатору тоже досталось — побили немного. Потом один достал пистолет и начал стрелять в воздух, много ругались и угрожали. Кто они и от кого — не представлялись, — рассказал менеджер ООО «Агросезон» Илья Прилеста.

Для решения проблемы люди пришли в администрацию к главе Ордынского района, но в зале заседания встретили только конкурсного управляющего. В итоге на встрече ни о чем не договорились. Было и стихийное собрание, которое ни к чему не привело.

При этом местные жители села Новопетровского, которые работают на этом предприятии хотят только одного — сохранить его как единственный источник их доходов.

— Нам хочется получать зарплаты, нормально работать. Боимся, что алтайский бизнесмен заберет всех коров, у нас много молодняка и оставит нас всех без заработка, — добавила работник предприятия ООО «Агросезон» Наталья Ухорская.

Сейчас ситуация находится на контроле у депутата Госдумы от КПРФ Веры Ганзя. Также для решения спора между предприятиями поданы запросы главе администрации Ордынского района и в прокуратуру Ордынского района.

Бандитские разборки..

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Президентский подарок: многодетная сибирячка получила квартиру после разговора с Путиным
Пришли и опечатали: два крупных ТЦ в Академгородке закрыли для посетителей
«От улыбки хмурый день светлей»: новосибирцы подняли настроение пассажирам метро детскими песенками о дружбе и свободе
В плену огня: из горящей квартиры на пятом этаже пожарные спасли женщину с ребенком
Утром каток будет: в селе под Новосибирском улицы оказались затоплены желтой водой
Погода на день в Новосибирске: 12 декабря будет минус 7 и дымка
Богиня танцев: девушка сняла откровенное новогоднее видео
Пылающая эстафета: новосибирская сноубордистка съехала с горящим факелом с горы
ЛДС начнут с весны: в правительстве подтвердили финансирование площадки
Презент от президента: хранивший 50 лет золотую зажигалку от Шарля де Голля гаишник подарит ее музею
«Люди замерзают»: более 100 домов в коттеджном поселке в Заельцовском районе остались на 15 часов без тепла и света
Побриться приспичило: экс-полицейский попался на краже бритвенного станка в магазине
То ли канализация, то ли вода: на месте снесенного дома в Центральном районе из-под льда забил гейзер
Родники «встали»: дорожная авария серьезно блокировала выезд с микрорайона в город
Набросился с железным прутом: буйный сибиряк пойдет под суд за угрозы приставам
Закупиться на 4 тысячи: стала известна цена продуктовой корзины новосибирцев
Дважды за год: в Новосибирской области повысят плату за тепло
Погода на день в Новосибирске: 11 декабря потеплеет до минус 9 градусов
Астролог рассказала, можно ли в год Свиньи готовить свинину
«Богини тверка»: сибирячка сняла веселое видео о танцах в клубе
Мэр Новосибирска пригласил незнакомку на хоккей