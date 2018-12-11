Пылающая эстафета: новосибирская сноубордистка съехала с горящим факелом с горы

СЕГОДНЯ 12:35 2018-12-11T12:48:06+03:00

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Сегодня, 11 декабря в городе прошла Эстафета огня ХXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года: факелоносцы доставили огонь с правого на левый берег Новосибирска.

Старт начался во вторник, 11 декабря от главного корпуса НГТУ. Пронести огонь первым выпало победителю летней универсиады-2015 по легкой атлетике Игорю Максимову. Все участники эстафеты несли огонь в окружении автоколонны и сотрудников Росгвардии по 100-150 метров. Возле сноуборд-парка «Горский» огонь получила сноубордистка Алена Заварзина. С горящим факелом сибирячка спустилась по 175-метровой трассе, где передала эстафету призеру всероссийских соревнований по лыжным гонкам Дмитрию Сальникову. Лыжник поднялся с факелом на склон, где огонь торжественно передали на правый берег. Там состоится второй этап эстафеты. Завершится эстафета на площади имени Пименова, напротив ГПНТБ, где будет зажжена чаша огня.

— Я первый раз пронесла огонь на какой-либо эстафете, и рада, что мне удалось сделать это на домашней земле, — поделилась с «КП» — Новосибирск эмоциями сноубордистка Алена Заварзина.

Добавим, огонь Универсиады-2019 зажгли 20 сентября в итальянском Турине. В Новосибирск огонь приехал из Барнаула, а после Новосибирска его доставят в Томск, где 15 декабря состоится следующий этап.

Универсиада — это студенческая олимпиада, она проходит каждые два года. XXIX Всемирная зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. В ней примут участие спортсмены более 60 стран мира. Соревнования пройдут по 11 видам спорта. Новосибирская область выступит в сноуборде, лыжной гонке, биатлоне и хоккее.