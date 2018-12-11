Закупиться на 4 тысячи: стала известна цена продуктовой корзины новосибирцев

11 Дек. 05:53 2018-12-11T05:53:35+03:00

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Облстат объявил, сколько сейчас стоит для новосибирца минимальный набор продуктов. Эксперты подсчитывали по итогам, получилось 4068 рублей 49 копеек.

— При этом стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц по Новосибирской области увеличилась на 2% по сравнению с предыдущим месяцем (в октябре — 3991 рубль), и в ноябре 2018 года составила 4068,49 рубля, — говорится в сообщении Новосибирскстата.

Минимальный набор состоит из хлеба, крупы и макаронных изделии, их доля составляет — 28,2%, на молочные продукты приходится 21%, на мясо- 17,4%, овощи составляют 13,8%, рыба — 5,7%, жиры — 5%, чай, соли и специи — 4,2%, сахар и кондитерские изделия — 2,5%, яйца — 2,2%.

— В сравнении с ноябрем 2017 года, в ноябре этого года, в структуре стоимости набора выросла доля хлеба, круп и макаронных изделий, мяса и мясопродуктов, рыбы, сахара и кондитерских изделий, яиц, — отмечают статистики. — Доля молочных продуктов, плодов и овощей, чая, соли и специй снизилась.