СЕГОДНЯ 11:44 2018-12-10T11:44:09+03:00

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Во вторник, 11 декабря депутаты Законодательного собрания обсудят прекращение строительства четвертого моста через Обь.

— Завтра в повестке комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания Новосибирской области обозначен вопрос о ликвидации ОАО «Центральный мост». Доклад представит министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский, — рассказали в пресс-службе законодательного собрания.

По проекту Центральный мост расположится между первыми двумя переправами и соединит Ипподромскую магистраль на правом берегу и улицу Станционную на левом. С помощью него власти надеялись улучшить дорожную ситуацию в мегаполисе.

Напомним, Центральный мост, четвертый по счету в городе, был спроектирован питерской фирмой «Стройпроект». Проект переправы был готов и прошел Главгосэкспертизу в 2016 году. Длина моста должна была составить 1,5 километра. Дорога по мосту предполагалась в три полосы в каждом направлении.

Предварительно стоимость моста оценили в 32 — 33 миллиарда рублей, причем 4 миллиарда рублей из этих средств планировалось потратить на отвод территории, вынос сетей, снос домов, расселение; 19 миллиардов на мостовой переход, еще в 9 миллиардов — на узловые развязки. Сам мост решено было сделать платным. Однако в 2016 году мэрия заявила, что у города нет средств на его строительство.