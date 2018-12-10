2018-12-10T17:13:07+03:00
Общество

В Новосибирске хотят ликвидировать акционерное общество "Центральный мост"

В Новосибирске депутаты обсудят ликвидацию организации, которая должна была заняться строительством четвертого моста
Надежда ЯРКОВА
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Центральный мост планировали сделать платным.Центральный мост планировали сделать платным.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Во вторник, 11 декабря, депутаты Законодательного собрания обсудят ликвидацию фирмы, которая должна была отвечать за строительство платного моста.

— Завтра в повестке комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания Новосибирской области обозначен вопрос о ликвидации АО «Центральный мост». Доклад представит министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский, — рассказали в пресс-службе законодательного собрания.

При этом специалисты, что это не отразиться на строительстве объекта. По проекту четвертый мост расположится между первыми двумя переправами и соединит Ипподромскую магистраль на правом берегу и улицу Станционную на левом.

Напомним, мост был спроектирован питерской фирмой «Стройпроект». Проект переправы был готов и прошел Главгосэкспертизу в 2016 году. Длина моста должна составить 1,5 километра. Дорога по мосту предполагается в три полосы в каждом направлении, движение должно быть платным.

Предварительно стоимость моста оценили в 32 — 33 миллиарда рублей, причем 4 миллиарда рублей из этих средств планировалось потратить на отвод территории, вынос сетей, снос домов, расселение; 19 миллиардов - на мостовой переход, еще 9 миллиардов — на узловые развязки.

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