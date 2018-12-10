2018-12-10T08:09:24+03:00
Общество

В Новосибирске выступил эпатажный фронтмен Rammstein: он обкидал новосибирцев рыбными кишками и запретил себя фотографировать

В воскресенье, 9 декабря более 700 новосибирцев пришли послушать стихи и песни Тилля Линдеманна
Надежда ЯРКОВА
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Тилль Линдеманн устроил на концерте в Новосибирске эпатажное шоу.Тилль Линдеманн устроил на концерте в Новосибирске эпатажное шоу.Фото: Елизавета СУХОВА
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Немецкий вокалист, более известный как фротмен групппы Rammstein Тилль Лииндеманн, выступил в Новосибирске 9 декабря со своим коллективом Lindemann.

— Билеты на концерт, который прошел в лофт-парке «Подземка», стоили от 7 до 12 тысяч рублей и были раскуплены еще 27 ноября. Послушать Тилля Линдеманна собралось более 700 новосибирцев. Его выступление началось с декламирования стихотворений из книги Линдеманна Messer (Нож). Стихи читал не сам артист, а двое актеров, совмещая процесс с элементами театрального шоу, — рассказали побывавшие на концерте в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

После 30-минутного поэтического вечера, на сцену вышел сам Тилль Линдеманн со своим коллективом Lindemann. Концерт сопровождался неожиданными выходками артиста, так Тилль во время выступления выхватил инструмент из рук гитариста — банджо, и под крик толпы разбил его о сцену. Потом Линдеманн взял в руки балалайку, и сыграл «Калинку-Малинку». Также металлист ругался со сцены русским матом.

— Во время исполнения Fish On Линдеманн надел на шею барабан, который раскрывшись оказался огромной консервной банкой с сельдью. Тилль разделывал рыбу ножом прямо на «барабане», закидывал зрителей кишками, головами и целыми сардинами,- описали момент выступления в АСТ-54.

Побывавшие на концерте отметили, что видео и фотосъемка были строго запрещены, о чем все зрители были неоднократно предупреждены. За порядком следили секьюрити, а замечания получали даже посетители, кто просто пользовался телефоном, не производя съемку.

Тилль Лииндеманн — немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann. Поэт, автор сборников стихов «Messer» («Нож»), «In stillen Nächten» («В тихие ночи»), снялся в 8 фильмах.

На концерте можно было купить книгу стихов Тилля Линдеманна. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

На концерте можно было купить книгу стихов Тилля Линдеманна.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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