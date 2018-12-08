Про врача и истеричную мамочку: в Новосибирске сняли фильм по нашумевшему рассказу Ольги Савельевой

8 Дек. 15:46 2018-12-08T15:46:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Короткометражный фильм «Верю Не Верю» сняла новосибирская кинокомпания «Картина мира» по рассказу московской писательницы Ольги Савельевой. Текст с названием «Отмолили Петю» произвел огромное впечатление на людей и быстро разлетелся по всему интернету.

— Увидела эту историю в соцсетях, и она произвела на меня просто ошеломляющее впечатление, — рассказала «КП»-Новосибирск» режиссер короткометражки Алена Олейник. — Я обратилась к Ольге. У нее был непростой период в жизни, но я решилась ей написать.

Писательница ответила на удивление быстро: «Я за экранизацию», и работа началась.

— Нам на встречу пошли в Городской клинической больнице №1. Мы снимали в свободных палатах, не мешая ни врачам, ни пациентам, иногда рано утром, иногда и поздно вечером, — добавляет Алена. — Сняли проект за пять дней.

Из-за специфичной темы, режиссер консультировалась с разными специалистами по ходу съемок.

— Все равно нашлись люди, которые в итоге сказали, что мы наделали ошибок, но наша история про другое: иногда Бог действует через людей, которые тебе могут быть вообще неприятны, — объясняет режиссер. — Мы принимаем любую критику.

Первой уже готовый фильм посмотрела автор текста - Ольга Савельева.

— Она очень высоко его оценила и сказала, что это именно та история, которую она написала, — пересказывает разговор Алена.

Посмотреть картину может каждый желающий.