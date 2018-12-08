2018-12-08T15:46:37+03:00
Общество

Про врача и истеричную мамочку: в Новосибирске сняли фильм по нашумевшему рассказу Ольги Савельевой

Историю про спасение Пети, которого «отмолили», экранизировали с разрешения автора
Александра БРУНЯ
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Актриса Нина Сидоренко сыграла врача Ирину. Фото: скриншот фильмаАктриса Нина Сидоренко сыграла врача Ирину. Фото: скриншот фильма
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Короткометражный фильм «Верю Не Верю» сняла новосибирская кинокомпания «Картина мира» по рассказу московской писательницы Ольги Савельевой. Текст с названием «Отмолили Петю» произвел огромное впечатление на людей и быстро разлетелся по всему интернету.

— Увидела эту историю в соцсетях, и она произвела на меня просто ошеломляющее впечатление, — рассказала «КП»-Новосибирск» режиссер короткометражки Алена Олейник. — Я обратилась к Ольге. У нее был непростой период в жизни, но я решилась ей написать.

Писательница ответила на удивление быстро: «Я за экранизацию», и работа началась.

— Нам на встречу пошли в Городской клинической больнице №1. Мы снимали в свободных палатах, не мешая ни врачам, ни пациентам, иногда рано утром, иногда и поздно вечером, — добавляет Алена. — Сняли проект за пять дней.

Из-за специфичной темы, режиссер консультировалась с разными специалистами по ходу съемок.

— Все равно нашлись люди, которые в итоге сказали, что мы наделали ошибок, но наша история про другое: иногда Бог действует через людей, которые тебе могут быть вообще неприятны, — объясняет режиссер. — Мы принимаем любую критику.

Первой уже готовый фильм посмотрела автор текста - Ольга Савельева.

— Она очень высоко его оценила и сказала, что это именно та история, которую она написала, — пересказывает разговор Алена.

Посмотреть картину может каждый желающий.

"Отмолили Петю": в Новосибирске экранизировали знаменитый рассказ про врача Ольги Савельевой.Годовалая дочь Ольги попадает в инфекционную больницу с менингитом. Говорят, им еще повезло. Их наблюдает Ирина, и она хороший врач . Однако все, что произойдет дальше, заставит Ольгу задуматься, существуют ли вообще хорошие врачи . И почему они поступают так, как поступают. Год: 2017 Страна: Россия Режиссёр: Алёна Олейник Сценарий: Алёна Олейник Исполнительный продюсер: Мария Шокалюк Продюсер: Борис Мамлин Оператор-постановщик: Станислав Куликов Операторы: Илья Савельев, Евгений Ремизовский В главных ролях: Нина Сидоренко, Анна Михайленко, Дарья Тропезникова

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