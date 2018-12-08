2018-12-08T14:02:07+03:00
Дом. Семья

Сова размером с дрозда: в городские парки прилетели гости из леса

Горожане делятся фотографиями сов
Александра БРУНЯ
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Фотограф сначала подумал, что на ветке сидит нахохлившийся дрозд. Фото: Андрей ПоляковФотограф сначала подумал, что на ветке сидит нахохлившийся дрозд. Фото: Андрей Поляков
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Сову размером меньше голубя в одном из парков города в объектив смог поймать фотограф Андрей Поляков.

— Заметил ее благодаря синицам, которые ругались вокруг. Сначала подумал, что это дрозд-рябинник небольшой, который нахохлился. Оказалось, что это воробьиный сыч, — рассказал «КП»-Новосибирск» Андрей Поляков.

Птица достаточно редкая для города и действительно небольшого размера. В рационе — мелкие птицы, такие как, например, синицы. Крошка-сова вызвал восторг в соцсетях:

— Ух ты! Красавчик! Удачная фотоохота! — оставила комментарий к фотографии Оля Быкова.

Другую сову (крупную) заметила и сфотографировала сотрудница санатория «Заря» на Западном жилмассиве на левом берегу Новосибирска.

— Вот такая гостья к нам прилетела. Сидит прямо напротив моего окна, красавица, — рассказала «КП»-Новосибирск» Елена Михалева.

Другую сову заметила и сфотографировала сотрудница санатория «Заря» на Западном жилмассиве на левом берегу Новосибирска. Фото: Елена Михалева

Другую сову заметила и сфотографировала сотрудница санатория «Заря» на Западном жилмассиве на левом берегу Новосибирска. Фото: Елена Михалева

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