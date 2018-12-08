2018-12-08T06:39:10+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на день: 8 декабря будет минус 15 градусов

Весь день будет облачно, но без осадков
Александра БРУНЯ
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Ветер будет южный, один метр в секунду.Ветер будет южный, один метр в секунду.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В Новосибирск пришло потепление. Синоптики обещают, что сегодня в субботу холода покинут город, и погода даст небольшую передышку новосибирцам. Только вот солнышка сегодня ждать не стоит. По прогнозам синоптиков, днем температура опустится до минус пятнадцати градусов. При этом в течение дня осадков не обещают

— Ночью температура воздуха опустится до минус восемнадцати градусов, — сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. — Ветер будет южный, один метр в секунду.

«Яндекс. Погода» также обещает новосибирцам достаточно теплую субботу. Согласно данным сервиса в течение дня возможен небольшой снег. Температура днем может опуститься до минус пятнадцати градусов, а как стемнеет, опуститься еще на градус. При этом в светлое время суток, по данным сервиса, погода будет ощущаться холоднее – на минус девятнадцать градусов.

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