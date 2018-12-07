2018-12-07T21:22:26+03:00
Дом. Семья

Хвостатая выставка: в центре Новосибирска будут раздавать бездомных животных

Проводит мероприятие благотворительный фонд «Варежка»
Татьяна СОЛОВОВА
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На выставке можно найти себе питомца и забрать его домой. Фото: https://vk.com/varezka_nsk.На выставке можно найти себе питомца и забрать его домой. Фото: https://vk.com/varezka_nsk.
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В субботу, 8 декабря, в культорном центре «Этаж» пройдет выставка-раздача животных, которую организует благотворительный фонд «Варежка».

- Всех животных мы будем отдавать по договору с возможностью следить за дальнейшей судьбой. Желающие взять на ярмарке взять кошку должны принести с собой паспорт и переноску, желающие взять собаку - паспорт и поводок, - объясняют организаторы.

Те, кто просто хочет помочь бездомным животным, могут принести необходимые им вещи: пластиковые переноски, новые лотки, противопаразитарные препараты ("Стронгхолд", "Адвокат", "Фронтлайн", "Мильбемакс", "Прател"), наполнитель, сухие и влажные корма для собак и кошек в целых (не вскрытых) упаковках, впитывающие пеленки 60х90, поводки и ошейники на средних и крупных собак, клетки.

Выставка пройдет по адресу ул. Ленина, 71, работать она будет с 11.00 до 19.00.

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