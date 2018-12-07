Дыры в полу, крысы и тараканы: сироте с двумя детьми дали сгнившую квартиру, в которой невозможно жить

7 Дек. 08:07 2018-12-07T09:20:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 7 декабря, в Чановском районе Новосибирской области состоится суд над сиротой Марией Юрченко. Местные власти требуют от девушки самой восстановить рухнувшую в ее квартире стену.

Квартира Марии — это муниципальном жилище, она получила его летом 2017 года по договору социального найма, но жить в нем оказалось невозможно. Кварртира начала разрушаться.

У Марии Юрченко двое детей — двух лет и полугодовалый малыш. Год назад из-за сгнившего пола рухнула часть межкомнатной перегородки, едва не покалечив старшего ребенка. По совету специалистов администрации, Мария демонтировала остатки разрушенной стены, но из-за этого ее обвинили в «незаконной перепланировке» и подали на нее в суд.

— В настоящее время мы не живем в этой квартире, временно переехали в квартиру-студию мужа. Я не против восстановить эту перегородку, но дело не только в ней: сгнил пол, во многих местах образовались провалы, также, когда сняли обои, полезли и крысы, и клопы, — рассказала Мария Юрченко. — Вообще, как только заехали в квартиру, от сырости постельное белье даже было мокрым. Обои от сырости также все обвалились, пол начал проваливаться прямо под ногами.

Когда в квартире вскрыли часть пола и гипсокартона, чтобы найти источник живности, в этот момент и рухнула часть перегородки, почти на ребенка. Часть досок под полом напоминало кашу, сразу под ними — вода, а отверстие между стеной и потолком было заткнуто старыми колготками и туалетной бумагой. Но администрация обвинила во всем Марию, мол, это она сама налила туда воды...

"Дочь провалилась под пол, а стены качались": сирота рассказала о жилье, которое ей дали чиновники.

Юридического образования и денег на юриста у молодой семьи нет, поэтому девушка обратилась за помощью в организацию «Гражданский патруль».

— В июне этого года вопрос предоставления качественного жилья для детей-сирот поставлен на особый контроль губернатора. По поручению Андрея Травникова в области создается «дорожная карта» по устранению нарушений и усиления контроля качества приобретаемого жилья. Мы инициировали прокурорскую проверку, но считаем, проблема много глубже, поэтому просим Андрея Травникова поставить и этот вопрос на особый контроль, — отметил глава общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

Обращение к Травникову было подано в правительство Новосибирской области в четверг, 6 декабря. Но уже сейчас нашлись и готовые помочь сироте. Депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Вера Ганзя пообещала вникнуть в проблему чановских сирот.