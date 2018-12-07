2018-12-07T03:41:28+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 7 декабря 30-градусные морозы отступят

Какая погода ждет новосибирцев в конце рабочей недели
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня днем будет до 20 градусов мороза.Сегодня днем будет до 20 градусов мороза.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Сегодня в городе будет относительно морозно, до минус 20 градусов и дымка.

— В пятницу, 7 декабря в Новосибирске будет переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами изморозь, дым, дымка. На дорогах гололедица. Температура днем составит минус 18-20 градусов, ночью опустится до минус 22-24 градусов, в пригороде возможно похолодание до минус 28 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-восточный 2-7 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, без осадков, ночью по западу в отдельных районах небольшой снег. Ночью и утром местами изморозь, дым, дымки, туманы, на дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах минус 13-18 градусов, местами возможно понижение до минус 23 градусов. Ночная температура составит минус 21-26 градусов, местами мороз будет доходить до минус 31 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам небольшой снег. Днем будет минус 22 градусов, к ночи станет морознее, до минус 27 градусов. Зато уже в выходные и на следующей недели погода изменится, морозы отступят, дневные температуры будут в пределах минус 9 градусов.

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