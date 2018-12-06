«Ноги от ушей»: сибирячка показала, как красиво танцевать на каблуках
Сибирячка Настя Яровикова преподает танцы уже два года, и недавно начала снимать откровенные видео и выкладывать свои ролики в Инстаграме.
- Мой молодой человек поддерживает меня во всем. Он тоже танцор: познакомились мы с ним, когда нас поставили вместе танцевать в одном номере. С тех пор мы вместе, - вспоминает Анастасия.
Свой ролик девушка снимала в фотостудии: на съемки ушли два часа. В видео Настя показала, как красиво можно танцевать на каблуках, и подписчикам девушки понравилось:
- Это сверхкрасиво!, - восхищаются одни.
- Как снято круто! Ты вообще огненная, ноги от ушей! – не скупятся на комплименты другие.
- Красивое видео: смотришь и хочется жить, - пишут третьи.
- Самая лучшая! – уверены четвертые.
- Влюбился в этот танец и вас, - не скупятся на добрые слова пятые.
Девушка показала, как красиво танцевать на каблуках.