2018-12-06T11:28:55+03:00
Общество

«Ноги от ушей»: сибирячка показала, как красиво танцевать на каблуках

Видео Насти Яровиковой набирает популярность в Интернете
Татьяна СОЛОВОВА
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Парень Насти поддерживает ее во всем и не против ее видео. Фото: стоп-кадр.Парень Насти поддерживает ее во всем и не против ее видео. Фото: стоп-кадр.
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Сибирячка Настя Яровикова преподает танцы уже два года, и недавно начала снимать откровенные видео и выкладывать свои ролики в Инстаграме.

- Мой молодой человек поддерживает меня во всем. Он тоже танцор: познакомились мы с ним, когда нас поставили вместе танцевать в одном номере. С тех пор мы вместе, - вспоминает Анастасия.

Свой ролик девушка снимала в фотостудии: на съемки ушли два часа. В видео Настя показала, как красиво можно танцевать на каблуках, и подписчикам девушки понравилось:

- Это сверхкрасиво!, - восхищаются одни.

- Как снято круто! Ты вообще огненная, ноги от ушей! – не скупятся на комплименты другие.

- Красивое видео: смотришь и хочется жить, - пишут третьи.

- Самая лучшая! – уверены четвертые.

- Влюбился в этот танец и вас, - не скупятся на добрые слова пятые.

Девушка показала, как красиво танцевать на каблуках.

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