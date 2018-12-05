2018-12-05T21:05:21+03:00
Общество

В Новосибирске выбрали победителей конкурса «Объективная Сибирь»

Их имена объявят 7 декабря
Татьяна СОЛОВОВА
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Жюри уже выбрало лучших. Фото: предоставлено Центром патриотического воспитания Новосибирской области.Жюри уже выбрало лучших. Фото: предоставлено Центром патриотического воспитания Новосибирской области.
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В Новосибирской области закончилось голосование за победителей первого конкурса любительских видеоматериалов «Объективная Сибирь», которое шло с 23 ноября. За победу в нем боролись 95 участников. О том, как выбирали лучших, рассказала Ольга Липатникова, эксперт Центра патриотического воспитания Новосибирской области.

- Голосование проходило на официальной страничке Центра патриотического воспитания в соцсети «Вконтакте» в четырех номинациях: «Игровой фильм», «Репортаж», «Музыкальный клип и «Очерк», - говорит Ольга Липатникова. - При подведении итогов учитывался ряд критериев: количество лайков и просмтров, соответствие условиям конкурса. С помомощью специальных программ, которые занимались подсчетами популярности роликов, жюри уже определило победителей в каждой из номинаций.

Вот только их имена официально назовут в пятницу, 7 декабря, во время официальной церемонии награждения.

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