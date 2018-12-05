2018-12-05T08:43:41+03:00
Общество

В среду и четверг: в ГИБДД назвали травмоопасные для новосибирских школьников дни на дорогах

В Новосибирске подсчитали дни недели и время, когда школьники чаще всего попадали в ДТП
Надежда ЯРКОВА
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Самыми опасными для школьников районы стали Железнодорожный и Заельцовский.Самыми опасными для школьников районы стали Железнодорожный и Заельцовский.Фото: "КП" Архив
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Статистика показывает, что в Новосибирске количество аварий с участием детей стало меньше, по сравнению с прошлым годом.

— Всего за 11 месяцев 2018 года в городе с участием детей произошло 160 ДТП, что на 10,6% меньше в сравнении с 2017 годом. Из этого числа двое детей погибли, 169 получили травмы. Почти две трети аварий с участием детей произошли по вине водителей: 69% или 111 случаев, остальные — по вине детей, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Больше всего аварий с детьми произошло в Железнодорожном, Заельцовском, Кировском и Советском районах Новосибирска.

— Чаще всего в ДТП попадали дети в возрасте 7-13 лет (105 случаев), большинство аварий происходило в среду и четверг, с 16:00 до 20:00 часов, — отметили в ведомстве.

Помимо этого, инспекторы ГИБДД зарегистрировали около 4400 нарушений правил дорожного движения, совершенных детьми, а также более 6770 нарушений правил перевозки детей в автомобилях.

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