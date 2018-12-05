И так не проехать: фурам запретили ездить по Новосибирску в час пик

СЕГОДНЯ 06:40 2018-12-05T06:44:02+03:00

Фурам запретили въезжать в город в час пик. Фото: МВД по Новосибирской области.

В Новосибирске начиная со 2 декабря ограничили движение грузовиков по городу утром и днем

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Городские власти со 2 декабря временно запретили большегрузным машинам ездить по Новосибирску в часы пик.

— Ограничения касаются грузовиков, габариты которых (с грузом или без груза) превышают по ширине 2,55 метра, по высоте — 4 метра, по длине, вместе с прицепом — 15 метров, а также машины, на которых установлена максимальная скорость не более 30 км/ч, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Из-за ограничения проезда фурам, на основных магистралях, а также на мостах в городе, установлены соответствующие дорожные знаки.

— Это позволит увеличить пропускную способность городских дорог в часы пик для пассажирского и легкового транспорта, а также повысит безопасность движения, — отметил начальник Госавтоинспекции Новосибирска Евгений Маслюк.

Ограничения в городе продлятся до 1 апреля 2019 года. Запрет на проезд будет действовать с 7 до 10 часов и с 16 до 20 часов.