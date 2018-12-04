Миллионы алых роз: в толмачевских теплицах вырастят цветы для всей Сибири

4 Дек. 11:49 2018-12-04T11:49:43+03:00

В Новосибирске уже в следующем году готовы построить теплицы с розами. Фото: Тимур ХАНОВ

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О планах создать тепличный комплекс с розами в Новосибирске, было заявлено еще в начале 2017 года. Сегодня на открытии второй очереди тепличного комбината «Толмачевский» стало известно о ближайших направлениях развития предприятия. Уже в 2019 году начнется реконструкция тепличного комбината «Новосибирский» общей площадью 16 га.

- Каждый год потихоньку мы будем переводить его на розы. После того как реконструкция завершится, весь Новосибирск, зона Сибири и Дальнего Востока будет полностью обеспечена собственными цветами, - рассказал гендиректор УК «Столичные овощи» Борис Горкунов.

Тепличный комплекс с цветами уже запущен предприятием в Ярославле, там система полностью роботизирована. Подобная система будет работать в Новосибирске.

Также по данным Горкунова, с запуском в этом году второй очереди теплиц с овощами, огурцы в регионе должны подешеветь на 10%.