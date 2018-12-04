Нет уже неделю: 30-летняя сибирячка вышла из дома и пропала в Новосибирске

СЕГОДНЯ 09:14 2018-12-04T09:14:16+03:00

Женщина вышла из дома в Советском районе и о ней ничего не известно уже неделю

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Волонтеры поискового отряда «Маяк» разместили информацию о том, что в Новосибирске пропала 30-летняя местная жительница.

— Отдел полиции № 10 «Советский» по Новосибирску ищет без вести пропавшую 30-летнюю Юлию Воробьеву. Она ушла из дома по улице Барьерная, в Советском районе в прошлый понедельник, 26 ноября и до настоящего момента ее место нахождения не известно, — говорится в сообщении, размещенном на странице поискового отряда «Маяк» в соцсетях в «ВКонтакте».

Приметы: на вид пропавшей около 25 лет, среднего роста, полного телосложения, волосы темно-русые, вьющиеся, длиной ниже плеч, глаза карие. В день пропажи она была одета в светло-серую вязаную шапку со стразами впереди, темно-синюю куртку с капюшоном с мехом, черные сапоги до колен.

— В полицию обратилась мать пропавшей женщины. Она уточнила, что несколько дней дочь выходила на связь, а потом пропала, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Всех, кому что-либо известно о месте нахождения Юлии Воробьевой, просят сообщить в отдел полиции № 10 «Советский» по телефонам: отдел розыска — 232-18-69, дежурная часть — 232-19-02.