Добраться до работы: новосибирские дороги парализовали пробки в 10 баллов

СЕГОДНЯ 05:12 2018-12-03T05:12:13+03:00

Утро для новосибирцев началось с 10-балльных пробок. Фото: yandex.ru/maps/65/novosibirsk/probki.

Рабочая неделя для новосибирцев началась с утренних 10-балльных пробок

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Сегодня утром на дорогах Новосибирска можно наблюдать транспортный коллапс: движение затруднено почти во всех районах города.

— В понедельник, 3 декабря в городе дороги сковали максимальные 10-балльные пробки, — сообщает сервис «Яндекс.Пробки» в Новосибирске.

По данным сервиса, заторы на дорогах наблюдаются в Центральном, Октябрьском, Калининском, Железнодорожном, Ленинском и Кировском районах города. Скорость движения машин на данных участках составляет от 5 до 25 км/ч.

Ситуация на дорогах осложняется большим количеством дорожных аварий, а также дорожными работами.

Напомним, что синоптики прогнозируют сегодня сильный ветер, на дорогах снежные заносы, изморозь и гололед.