Добраться до работы: новосибирские дороги парализовали пробки в 10 баллов
Сегодня утром на дорогах Новосибирска можно наблюдать транспортный коллапс: движение затруднено почти во всех районах города.
— В понедельник, 3 декабря в городе дороги сковали максимальные 10-балльные пробки, — сообщает сервис «Яндекс.Пробки» в Новосибирске.
По данным сервиса, заторы на дорогах наблюдаются в Центральном, Октябрьском, Калининском, Железнодорожном, Ленинском и Кировском районах города. Скорость движения машин на данных участках составляет от 5 до 25 км/ч.
Ситуация на дорогах осложняется большим количеством дорожных аварий, а также дорожными работами.
Напомним, что синоптики прогнозируют сегодня сильный ветер, на дорогах снежные заносы, изморозь и гололед.