Погода на день в Новосибирске: 3 декабря будет минус 14 градусов и порывистый ветер

СЕГОДНЯ 03:56 2018-12-03T03:56:13+03:00

Сегодня днем в городе будет минус 14 градусов. Фото: Влад КОМЯКОВ

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Сегодня в городе будет холодно до минус 14 градусов, на дорогах- гололед.

— В понедельник, 3 декабря в Новосибирске будет переменная облачность, временами днем умеренный снег, поземок. Ночью и утром при прояснениях изморозь, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем составит минус 12-14 градусов, к ночи похолодает до минус 22-24 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет западный со скоростью 3-8 метров в секунду, возможны порывы до 13 метров в секунду.

По области также ожидается переменная облачность, ночью и днем местами умеренный снег, метели, при прояснениях изморозь, на дорогах гололед. Дневная температура будет минус 15-20 градусов, ночная составит минус 27 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам снежную погоду. Днем будет до минус 14 градусов мороза, ночью — минус 22 градусов. В последующие дни в городе ожидается постепенное понижение температуры, осадки в виде дождя — не прекратятся.