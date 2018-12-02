2018-12-02T14:58:11+03:00
Происшествия

«Я очень напугалась»: из «Сан Сити» эвакуировали людей

Позже объяснили, что это была ложная тревога — сработала пожарная сигнализация
Виктория МИНАЕВА
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Эвакуированные посетители. Фото: Инцидент Новосибирск\https://vk.com/incident_nskЭвакуированные посетители. Фото: Инцидент Новосибирск\https://vk.com/incident_nsk
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В воскресенье, 2 декабря, в Новосибирске из торгового центра «Сан Сити» эвакуировали посетителей. Об этом сообщает паблик «Инцидент Новосибирск» со ссылкой на очевидцев. Некоторые из них отписались в соцсетях.

— Выехать не можем, затор в подземной парковке.

— Я очень напугалась, слава богу, мы были не на подземной парковке, - описывают эмоции люди.

Позже стали известны причины паники. Это была ложная тревога — сработала пожарная сигнализация.

— Опять малолетки на кнопку нажали и все, — предполагают в соцсетях посетители ТЦ.

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