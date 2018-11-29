2018-11-29T09:46:32+03:00
Происшествия

«Прилег» у Технопарка: машина «Яндекс.Такси» снесла дорожный знак и завалилась на бок

Сегодня днем в Новосибирске случилось очередное ДТП с участием «Яндекс.Такси»
Надежда ЯРКОВА
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Волитель за рулем такси оказался глухонемым.Волитель за рулем такси оказался глухонемым.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Авария произошла днем в четверг, 29 ноября в верхней зоне Академгородка в Советском районе.

— В Академгородке на улице Николаева, недалеко от Технопарка, опрокинулся на бок, а также снес дорожный знак автомобиль «Яндекс.Такси». Информация о пострадавших уточняется, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы отмечают, что на заднем стекле машины наклеен знак «глухонемой водитель».

На месте аварии работают инспекторы ГИБДД.

— Водитель такси, подъезжая к пешеходному переходу, увидел пешехода, и чтобы не допустить наезда, резко нажал на педаль тормоза, из-за чего потерял управление. Машину выкинуло на правую сторону обочины, где она и перевернулась. Водитель 1981 года рождения от оформления ДТП и от медицинской помощи отказался, поскольку не пострадал,— рассказал «КП» — Новосибирск инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

Инспектор добавил, что водитель за рулем такси оказался действительно глухонемым.

Водитель такси положил машину на бок, чтобы избежать наезда на пешехода. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Водитель такси положил машину на бок, чтобы избежать наезда на пешехода.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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