2018-11-29T07:36:48+03:00
Общество

В Сибири высадился «Спортивный десант»

Организатором мероприятия стала 41 общевойсковая армия
Татьяна СОЛОВОВА
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В Кызыле дети подарили спортсменам настоящий праздник. Фото: https://vk.com/karelinfondВ Кызыле дети подарили спортсменам настоящий праздник. Фото: https://vk.com/karelinfond
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«Спортивный десант» - это акция, которая началась в 2017 году в городе Кызыл Республики Тыва. Именно там размещена 55 отдельная мотострелковая (горная) бригада, входящая в состав 41 общевойсковой армии. Есть в бригаде особое подразделение, куда принимают только спортсменов. Большую часть времени они проводят вне части, поскольку прикомандированы к сборным, но в межсезонье приезжают в Кызыл.

- Мы собираемся вместе, чтобы проводить встречи с тувинскими детьми и подростками, - говорит помощник командующего 41 общевойсковой армией, подполковник Иван Кувырзин, - пообщаться с юными борцами, дзюдоистами, пловцами, боксёрами, мальчишками и девчонками, которые ещё не определились с выбором вида спорта, а также со студентами факультета физической культуры Тувинского государственного университета.

В этом году в состав десанта вошли, к примеру, заслуженный мастер спорта СССР, победитель Олимпийских игр, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный призёр чемпионата Европы Вячеслав Иваненко (спортивная ходьба), заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпион Европы, бронзовый призёр чемпионата мира, чемпион мира среди военнослужащих Адам Курак (греко-римская борьба). Четыре дня они общались с детьми, и подарили им настоящий праздник.

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