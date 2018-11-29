2018-11-29T07:17:59+03:00
Общество

Страна глухих: новосибирская студентка получила медаль от президента Путина как лучший волонтер

Президент РФ Путин передал медаль студентке НГТУ за синхронный перевод для глухих иностранцев, а вручил ее замгубернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Яна Авдеева получила медаль от Путина за работу волонтером с глухими иностранцами. Фото: пресс-служба НГТУ.Яна Авдеева получила медаль от Путина за работу волонтером с глухими иностранцами. Фото: пресс-служба НГТУ.
Изменить размер текста:

Студентка НГТУ учится на переводчика английского языка и русского жестового языка, а знание языка глухих помогло ей стать одним из лучших волонтеров Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

— Вручение памятных медалей и грамот от Президента России Владимира Путина волонтерам XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 года в Сочи прошло в среду, 28 ноября в малом зале правительства Новосибирской области. Студентка 4-го курса факультета гуманитарного образования НГТУ Яна Авдеева оказалась в списке лучших волонтеров этого фестиваля, — рассказали в пресс-службе НГТУ. — В вузе Яна учится на переводчика английского языка и русского жестового языка.

Чтобы попасть волонтером на фестиваль, нужно было пройти много этапов отбора. Всех разделяли по функциональным направлениям. Яне надо было переводить на язык жестов информацию, которую рассказывали на сессиях, для глухих участников фестиваля.

— Это было очень нелегко, иногда сессии длились по 2-3 часа с перерывом на обед. Для синхронного перевода на жестовый язык это очень сложно. Приходилось в голове конвертировать английский в русский и выдавать уже русский жестовый. Но общее впечатление от такого события, конечно, не испортят никакие трудности, с которыми, надеюсь, я справилась хорошо, — рассказала сама Яна Авдеева.

В вузе отметили, что в ноябре 2017 года Яна получила почетную грамоту и от губернатора Андрея Травникова.

Яна учится на 4-ом курсе факультета гуманитарного образования. Фото: пресс-служба НГТУ.

Яна учится на 4-ом курсе факультета гуманитарного образования. Фото: пресс-служба НГТУ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сибири высадился «Спортивный десант»
Отогнул оконную решетку: новосибирец спас женщину с двумя детьми из горящего на Гастелло дома
Зимний метод: ямы на дорогах Новосибирска продолжат закатывать в мороз до минус 25 градусов
Разговор по душам: новосибирские спасатели убедили женщину не прыгать с Димитровского моста
Погода на день в Новосибирске: 29 ноября потеплеет до 0 градусов
«Коробка поцелуев» понравилась новосибирцам: продолжается голосование за участников конкурса «Объективная Сибирь»
Владельцев батута на новосибирской набережной оштрафовали на 150 тысяч рублей
«Деньги за билеты вернем»: в Новосибирске отменили концерт скандальной группы «IC3PEAK»
«Клетка и мясо делает из сов Квазимод»: Дуриан восстанавливается после пяти лет плохого содержания
«Главное, чтобы каблук одинаковый был»: женщина озадачила новосибирцев своим необычным выбором обуви
Трамваи не проедут: «Яндекс.Такси» и «Тойота» устроили аварию в центре Новосибирска
«Сделайте потише своих фанатов»: девушки на каблуках восхитили Инстаграм своим танцем
Авария на теплосетях: более полусотни домов в Новосибирске остались без воды и тепла
Добились своего: уставшим от давок в автобусе жителям микрорайона под Новосибирском сделали дополнительный рейс
Новосибирцам показали «Царя»
Целая дивизия на больничном: в Новосибирской области растет заболеваемость ОРВИ
Дерзкий ход: новосибирец грабил офисы микрозаймов с пистолетом-зажигалкой
Подставил под удар: новосибирец попался на продаже иностранцам алюминия для опасного оружия
«Протащил на капоте 15 метров»: водитель такси сбил женщину на «зебре» в Советском районе
Зимние забавы: в новосибирском зоопарке в вольер бурым капуцинам принесли снег
«Состояние города нельзя назвать удовлетворительным»: Локоть попросил новосибирцев жаловаться на заваленные снегом дворы
Погода на день в Новосибирске: 28 ноября будет минус 5 градусов
Купальные пристрастия сороки Гоши: птица радуется сибирскому снегу
«Едем и боимся»: в Новосибирске на неочищенных дорогах в сутки застревают по десять «Скорых»
НЛО в небе: ученые заявили, что под Новосибирском упал метеор
Лихо закрутил: спасатели вытащили застрявший в кольце спиннера опухший палец ребенка
«Все сверху разворачиваются»: тройное ДТП парализовало движение машин возле Бугринского моста