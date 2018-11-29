Страна глухих: новосибирская студентка получила медаль от президента Путина как лучший волонтер

СЕГОДНЯ 07:17 2018-11-29T07:17:59+03:00

Президент РФ Путин передал медаль студентке НГТУ за синхронный перевод для глухих иностранцев, а вручил ее замгубернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов

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Студентка НГТУ учится на переводчика английского языка и русского жестового языка, а знание языка глухих помогло ей стать одним из лучших волонтеров Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

— Вручение памятных медалей и грамот от Президента России Владимира Путина волонтерам XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 года в Сочи прошло в среду, 28 ноября в малом зале правительства Новосибирской области. Студентка 4-го курса факультета гуманитарного образования НГТУ Яна Авдеева оказалась в списке лучших волонтеров этого фестиваля, — рассказали в пресс-службе НГТУ. — В вузе Яна учится на переводчика английского языка и русского жестового языка.

Чтобы попасть волонтером на фестиваль, нужно было пройти много этапов отбора. Всех разделяли по функциональным направлениям. Яне надо было переводить на язык жестов информацию, которую рассказывали на сессиях, для глухих участников фестиваля.

— Это было очень нелегко, иногда сессии длились по 2-3 часа с перерывом на обед. Для синхронного перевода на жестовый язык это очень сложно. Приходилось в голове конвертировать английский в русский и выдавать уже русский жестовый. Но общее впечатление от такого события, конечно, не испортят никакие трудности, с которыми, надеюсь, я справилась хорошо, — рассказала сама Яна Авдеева.

В вузе отметили, что в ноябре 2017 года Яна получила почетную грамоту и от губернатора Андрея Травникова.