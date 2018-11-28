2018-11-28T15:33:00+03:00
Общество

Владельцев батута на новосибирской набережной оштрафовали на 150 тысяч рублей

В прокуратуре выяснили, что батут был небезопасен для посетителей
Виктория МИНАЕВА
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Владельцев батута на новосибирской набережной оштрафовали на 150 тысяч рублей.Владельцев батута на новосибирской набережной оштрафовали на 150 тысяч рублей.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Новосибирске оштрафовали владельцев батута «Осьминог», который был установлен на Михайловской набережной. Арбитражный суд Новосибирской области привлек ООО «ТоргМаркет», которой принадлжит батут, к административной ответственности по административной статье «Нарушение исполнителем требований технических регламентов», назначив штраф в размере 150 тысяч рублей. Первыми на нарушения обратили внимание в прокуратуре Новосибирской области.

— Фирма не вела журнал учета эксплуатации игрового оборудования, оператор-посадчик аттракциона не проходил подготовку, стажировку и аттестацию на обладание необходимыми знаниями и достаточными навыками для самостоятельной эксплуатации батута, не имел квалификации в виде группы II по электробезопасности, — перечислили недостатки в прокуратуре Новосибирской области.

Еще одно нарушение: по ГОСТам у зрителей должен быть ограничен доступ к вентилятору и проводки.

— Это создало угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, — добавляют в прокуратуре.

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