2018-11-28T11:46:08+03:00
Общество

«Главное, чтобы каблук одинаковый был»: женщина озадачила новосибирцев своим необычным выбором обуви

Новосибирцев удивила пассажирка метро, у которой на ногах была разная обувь
Надежда ЯРКОВА
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Сибирячка обескуражила пассажиров метро разной обувью на ногах. Фото: vk.com/subwaynsk.Сибирячка обескуражила пассажиров метро разной обувью на ногах. Фото: vk.com/subwaynsk.
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Необычную пассажирку встретили новосибирцы в метро. Женщина обула разные сапоги, и ее это не смущало.

Фото женщины появилось в группе «Мода новосибирского метро» и тут же вызвало жаркие споры среди комментаторов, которые стали строить догадки, что руководило женщиной, когда она обувалась.

Вот что пишут пользователи соцсетей о необычном виде разной пар обуви на ногах:

— Это комплект такой. Чтобы человек сразу мог отличить правый от левого, — пишет один.

— Главное, чтобы каблук одинаковый был, остальное неважно, имидж ничто, — добавляет второй.

— Когда один сапог сломался, а на работу бежать надо, — шутит третий.

— Люди в чужих трусах домой приходят, а тут, эка невидаль, спросонья подобулась, — отмечает четвертый.

— Свалить пыталась незаметно, пока жена любовника не видит, — предполагает пятый.

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