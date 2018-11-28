«Главное, чтобы каблук одинаковый был»: женщина озадачила новосибирцев своим необычным выбором обуви
Необычную пассажирку встретили новосибирцы в метро. Женщина обула разные сапоги, и ее это не смущало.
Фото женщины появилось в группе «Мода новосибирского метро» и тут же вызвало жаркие споры среди комментаторов, которые стали строить догадки, что руководило женщиной, когда она обувалась.
Вот что пишут пользователи соцсетей о необычном виде разной пар обуви на ногах:
— Это комплект такой. Чтобы человек сразу мог отличить правый от левого, — пишет один.
— Главное, чтобы каблук одинаковый был, остальное неважно, имидж ничто, — добавляет второй.
— Когда один сапог сломался, а на работу бежать надо, — шутит третий.
— Люди в чужих трусах домой приходят, а тут, эка невидаль, спросонья подобулась, — отмечает четвертый.
— Свалить пыталась незаметно, пока жена любовника не видит, — предполагает пятый.