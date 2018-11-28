«Сделайте потише своих фанатов»: девушки на каблуках восхитили Инстаграм своим танцем
Новосибирская звезда тверка Елена Яткина не только сама преподает откровенные танцы, но и ходит на мастер-класс к другим хореографам. Видео с одного из таких занятий – с танцовщицей Наргиз Радз – сибирячка и выложила в своем Интаграме.
- Целиком протанцевала и прокайфовала на классе! Максимально в точку, сильно понравилось, чёрные танцы на каблуках - прям вот самое оно сейчас, - так Елена подписала видео.
Пользователи соцсетей старания Елены и ее хореографа оценили:
- Супер! Обожаю Вас! - пишут одни.
- Бомбические! – вохищаются другие.
- Удивительно, как одни и те же движения смогут выглядеть по-разному. Очень круто, - не скупятся на комплименты третьи.
Комментируют видео в том числе и иностранцы, одни просят Елену об индивидуальном уроке, другие просят усмирить ее фанатов.
- Нужно ли, чтобы фанаты все время кричали? Это отвратительно, я хочу послушать музыку, - написал один из зарубежных пользователей Инстаграм.
Девушки на каблуках восхитили Инстаграм своим танцем.