«Сделайте потише своих фанатов»: девушки на каблуках восхитили Инстаграм своим танцем

СЕГОДНЯ 10:37 2018-11-28T10:37:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Новосибирская звезда тверка Елена Яткина не только сама преподает откровенные танцы, но и ходит на мастер-класс к другим хореографам. Видео с одного из таких занятий – с танцовщицей Наргиз Радз – сибирячка и выложила в своем Интаграме.

- Целиком протанцевала и прокайфовала на классе! Максимально в точку, сильно понравилось, чёрные танцы на каблуках - прям вот самое оно сейчас, - так Елена подписала видео.

Пользователи соцсетей старания Елены и ее хореографа оценили:

- Супер! Обожаю Вас! - пишут одни.

- Бомбические! – вохищаются другие.

- Удивительно, как одни и те же движения смогут выглядеть по-разному. Очень круто, - не скупятся на комплименты третьи.

Комментируют видео в том числе и иностранцы, одни просят Елену об индивидуальном уроке, другие просят усмирить ее фанатов.

- Нужно ли, чтобы фанаты все время кричали? Это отвратительно, я хочу послушать музыку, - написал один из зарубежных пользователей Инстаграм.