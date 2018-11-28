2018-11-28T10:37:29+03:00
Общество

«Сделайте потише своих фанатов»: девушки на каблуках восхитили Инстаграм своим танцем

Ролик Елены Яткиной набирает популярность в Интернете
Татьяна СОЛОВОВА
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Танец Елены и Наргиз восхитил пользователей Инстаграма. Фото: стоп-кадр.Танец Елены и Наргиз восхитил пользователей Инстаграма. Фото: стоп-кадр.
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Новосибирская звезда тверка Елена Яткина не только сама преподает откровенные танцы, но и ходит на мастер-класс к другим хореографам. Видео с одного из таких занятий – с танцовщицей Наргиз Радз – сибирячка и выложила в своем Интаграме.

- Целиком протанцевала и прокайфовала на классе! Максимально в точку, сильно понравилось, чёрные танцы на каблуках - прям вот самое оно сейчас, - так Елена подписала видео.

Пользователи соцсетей старания Елены и ее хореографа оценили:

- Супер! Обожаю Вас! - пишут одни.

- Бомбические! – вохищаются другие.

- Удивительно, как одни и те же движения смогут выглядеть по-разному. Очень круто, - не скупятся на комплименты третьи.

Комментируют видео в том числе и иностранцы, одни просят Елену об индивидуальном уроке, другие просят усмирить ее фанатов.

- Нужно ли, чтобы фанаты все время кричали? Это отвратительно, я хочу послушать музыку, - написал один из зарубежных пользователей Инстаграм.

Девушки на каблуках восхитили Инстаграм своим танцем.

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