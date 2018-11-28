Новосибирцам показали «Царя»

СЕГОДНЯ 09:13 2018-11-28T09:13:08+03:00

Единственный показ оперы, совместного проекта Новосибирской Епархии и арт-холдинга «Святой мир», прошел при полном аншлаге

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Опера «Царь» посвящена 100-летию расстрела царской семьи, написала ее новосибирский композитор Ираида Сальникова. Вечером 27 ноября прошла премьера и одновременно единственный показ. Постановка является совместным проектом Новосибирской Епархии и арт-холдинга «Святой мир» и носит название «История государства Российского в симфонических картинках».

— В основу либретто, написанного композитором Ираидой Сальниковой, «Царь» легли дневники Николая II и его семьи, а также лирика поэтов «Серебряного века»: Николая Гумилева, Марины Цветаевой, Александра Блока, Сергея Есенина и других авторов, — рассказывают в пресс-центре Новосибирской митрополии.

В сценах оперы показаны основные вехи жизни Царской семьи и исторические события начала XX века: венчание на Царство, Первая мировая война, Революция, изгнание и расстрел, прославление в лике святых.

Показ прошел при полном зале. Все билеты были раскуплены за несколько дней до премьеры.